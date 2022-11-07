Благоустройство Изотовского сквера планируют завершить весной 2026 года

Основной идеей проекта является создание гармоничного сочетания природных красот и удобств современной городской среды.

Администрация Приморского района представила концепцию благоустройства Изотовского сквера, предложенную главой района Богданом Заставным. Основной идеей проекта является создание гармоничного сочетания природных красот и удобств современной городской среды. Особое внимание уделяется бережному отношению к природному ландшафту территории.

Пространство скверного ансамбля будет многофункциональным: предусмотрены зоны для активного досуга детей с новыми детскими площадками, зона занятий спортом с уличными тренажёрами, тихие уголки для отдыха и рекреации, продуманная система ландшафтного освещения.

Озеленение также играет важную роль: сквер обогатится коллекцией редких видов деревьев, появятся декоративные кустарники и ухоженные клумбы с многолетними растениями.

Ещё одним важным элементом концепции является учет особенностей климата Санкт-Петербурга при проектировке открытых пространств. Полностью завершить работы планируется к маю 2026 года.

Фото: администрация Приморского района