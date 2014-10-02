Креативное пространство откроют на территории "Леннаучфильма"

Планируется, что новые площади станут домом для творческой экосистемы, объединяя разнообразные направления творчества: дизайн-студии, швейные мастерские, гастрономические проекты и арт-пространства.

Компания девелопмента "БС АРТ ДЕВ" анонсировала создание крупного творческого пространства на базе исторической площадки ленинградской студии "Леннаучфильм", расположенной по адресу Мельничная ул., дом 4, сообщает издание "Деловой Петербург".

Александр Басалыгин, глава компании-разработчика, подчеркнул, что территория долгое время оставалась заброшенной и не обновлялась. Теперь территорию очистят от стихийной автостоянки, проведут комплексное благоустройство двора и обновление интерьера помещений. Планируется, что новые площади станут домом для творческой экосистемы, объединяя разнообразные направления творчества: дизайн-студии, швейные мастерские, гастрономические проекты и арт-пространства.

Басалыгин уточнил, что особое значение придаётся интеграции резидентов, занятых в кинопроизводстве, видеорежиссуре и аудиозаписи, обеспечивая преемственность истории легендарной студии "Леннаучфильм", основанной в 1933 году. Студия специализировалась на производстве документальных фильмов о научных открытиях, исторических событиях, космической тематике и подводных съемках. Во времена Великой Отечественной войны она занималась созданием кинопериодики и учебных фильмов.

В дальнейшем, в 2015 году, студия перешла под управление АО "ТПО Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького", а впоследствии её объекты недвижимости были выставлены на продажу и приобретены девелопером на аукционах Российского аукционного дома в 2021 году за 475 млн рублей.

Комплекс состоит из четырёх корпусов высотой четыре этажа, общая площадь которых достигает почти 20 тыс. м². Минимальная ставка аренды площадей начинается от 590 руб./м².

