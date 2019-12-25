Яндекс: как заказать такси, когда нет интернета

Это можно сделать по номеру в приложении и через Wi-Fi.

В сервисе "Яндекс Go" в Петербурге и Москве наблюдаются трудности с заказами такси. В столице это произошло на фоне перебоев в работе мобильного интернета. Специалисты приложения рассказали "РИА Новости", как поступать в подобной ситуации.

Так, вызвать машину получится по номеру телефона, который предложит "Яндекс Go", а также сделать заказ можно через приложение при подключении к Wi-Fi. Кроме того, пользователям советуют позвонить водителю и узнать, что он едет по правильному адресу. Уточняется, что при оформлении заявки по телефону поездку нужно будет оплатить наличными.

Корреспонденты Piter.tv отмечают, что на данный момент (15:25 по мск – Прим.ред) приложение работает исправно и с мобильного интернета. Заказать такси получается без каких-либо технических проблем.

Ранее сообщалось, что в Москве говорят о полном отключении мобильного интернета. Не работают даже так называемые "белые списки". В разговоре с редакцией читательница Piter.tv из столицы подтвердила нарушения в работе интернета.

Фото: скриншот из приложения "Яндекс Go"