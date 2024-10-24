По подозрению в получении взятки задержан зампред комитета по транспорту Петербурга Ягудин

Следователи провели обыски в квартире задержанного, в ходе них были изъяты 30 млн рублей и дорогостоящие ювелирные украшения.

В Петербурге по подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя городского комитета по транспорту Ренат Ягудин. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице.

На основании материалов УФСБ России по Петербургу в отношении Ягудина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант в сентябре этого года договорился со своим знакомым, который должен выступить посредником, о получении через него взятки в размере 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Деньги подозреваемый получил 23 октября в своем автомобиле, припаркованном на улице Черняховского. Когда мужчина увидел приближающихся сотрудников ФСБ, он выбросил взятку на проезжую часть и попытался скрыться.

Следователи провели обыски в квартире задержанного, в ходе них были изъяты 30 млн рублей и дорогостоящие ювелирные украшения.

Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения, избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что двух инспекторов ДПС из Петербурга отправили под домашний арест за взятки.

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу