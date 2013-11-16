Двух инспекторов ДПС из Петербурга отправили под домашний арест за взятки

Сотрудники дорожной полиции несколько раз закрывали глаза на преступления за денежные вознаграждения.

Накануне суд Пушкинского района Санкт-Петербурга отправил под домашний арест двух инспекторов районной ДПС ГИБДД ОМВД за несколько случаев взяточничества. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Как гласит версия следствия, один из инспекторов еще в 2022-м году закрыл глаза на проступок другого, естественно, за денежное вознаграждение в 200 тыс. рублей, и не внес данные об административной ответственности подельника в базу МВД. Уже в 2024-м году следствие зафиксировало два случая получения взятки подсудимыми инспекторами. Так, полицейские получили еще 95 и 150 тыс. рублей за игнорирование преступных действий жителей города.

Оба инспектора были задержаны 15-го октября текущего года. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил провинившимся наказание в виде заключения под домашний арест сроком до 14-го декабря. Фигурантам будет запрещено покидать место проживания без ведома следователя, общаться с кем бы то ни было кроме близких родственников, а также пользоваться Интернетом.

Вчера мы рассказывали о попытке дать взятку сотруднику ДПС в размере 2,3 млн. рублей в Приозерске.

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