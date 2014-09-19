В Приозерске мужчина попытался дать взятку сотруднику ДПС

Взамен он просил сотрудника полиции не изымать из его автомобиля наркотическое средство и не привлекать его к уголовной ответственности.

Следственный отдел по Приозерску возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который подозревается в попытке дачи взятки сотруднику полиции. Как сообщили в Следственном комитете Ленинградской области, мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

По информации следствия, на автодороге в Приозерском районе мужчина предложил инспектору ДПС взятку в размере 100 тысяч рублей. Взамен он просил сотрудника полиции не изымать из его автомобиля наркотическое средство и не привлекать его к уголовной ответственности. Однако полицейский отказался от взятки и сообщил о попытке коррупции своим коллегам. Преступление было предотвращено, а подозреваемый задержан.

Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств дела, а также устанавливаются причины, способствовавшие совершению преступления.

В Ленобласти работодателя заключили под стражу за взятку полицейскому.

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