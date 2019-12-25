В Ленобласти работодателя заключили под стражу за взятку полицейскому

Он хотел, чтобы его сотрудников-мигрантов не привлекали к административной ответственности.

В Волосовском районе работодатель обвиняется в даче взятки должностному лицу за организацию незаконной миграции. Об этом рассказали районные следователи.

Следователями установлено, что в деревне Ильеши Волосовского района при проведении рейда административному задержанию были подвергнуты двое граждан Узбекистана, которые работали в России без трудового патента. Обвиняемый, являющийся работодателем задержанных граждан, передал взятку в сумме 20 тысяч рублей участковому уполномоченному полиции за непривлечение его сотрудников к административной ответственности. При передаче взятки обвиняемый был задержан.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге пятеро учеников автошколы обвиняются в покушении на дачу взяток.

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