В Петербурге пятеро учеников автошколы обвиняются в покушении на дачу взяток

Деньги, якобы предназначенные сотрудникам МРЭО, оставались в кармане главы автошколы

В Приморском районе Петербурга ученики автошколы обвиняются в покушении на дачу взяток через директора-афериста. Подробности рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, пятеро учеников автошколы, желая успешно сдать экзамены и получить водительские права, переводили деньги генеральному директору автошколы якобы для последующей передачи должностным лицам МРЭО. Размер взяток составлял от 15 до 25 тысяч рублей. Однако деньги, якобы предназначенные сотрудникам МРЭО, оставались в кармане главы автошколы, никаких знакомых у него там не было. В итоге экзамены обвиняемые сдавали на общих основаниях.

Уголовные дела в отношении учеников автошколы направлены прокуратурой района в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении генерального директора автошколы выделено в отдельное производство.

В Петербурге зампреда комитета по инвестициям подозревают в получении крупной взятки.

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