В Петербурге зампреда комитета по инвестициям подозревают в получении крупной взятки

Экономическая полиция Петербурга выявила коррупционную схему при аренде земельных участков.

Задержан заместитель председателя комитета по инвестициям правительства. Его подозревают в получении крупной взятки — более 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Экономическая полиция Петербурга раскрыла коррупционную схему при аренде земельных участков. По версии следствия, в марте 2023 года 34-летний зампред комитета по инвестициям договорился со своим знакомым о передаче через него, как посредника, 23,5 млн рублей от представителя двух коммерческих организаций. В свою очередь он бы "посодействовал" в заключении аренды на земельные участки в разных районах города. Всё это — без соблюдения процедуры проведения торгов. Позже он потребовал доплатить ему ещё 2,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения, избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее Piter.TV сообщал, что жителя Санкт-Петербурга арестовали за взятку полиции в 2,3 млн рублей.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу