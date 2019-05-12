Начальник экономической полиции Петербурга и Ленобласти подал рапорт об отставке

Глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и Ленобласти генерал-майор Михаил Лобанов подал рапорт о своей отставке. Об этом сообщила "Фонтанка".
Лобанов получил должность почти год назад. Судя по данным источников издания, его уход не связан с какими-либо нарушениями с его стороны.
Напомним, что до руководства в Северной столице Лобанов руководил столичным Управлением экономической безопасности.
Ранее мы сообщили о том, что новым гендиректором "Метростроя Северной столицы" стал Кирилл Петров.
Фото: пресс-служба МВД России
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