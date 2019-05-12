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Начальник экономической полиции Петербурга и Ленобласти подал рапорт об отставке
Сегодня, 12:56
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Начальник экономической полиции Петербурга и Ленобласти подал рапорт об отставке

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Михаил Лобанов получил руководящую должность почти год назад.

Глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и Ленобласти генерал-майор Михаил Лобанов подал рапорт о своей отставке. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Лобанов получил должность почти год назад. Судя по данным источников издания, его уход не связан с какими-либо нарушениями с его стороны. 

Напомним, что до руководства в Северной столице Лобанов руководил столичным Управлением экономической безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что новым гендиректором "Метростроя Северной столицы" стал Кирилл Петров.

Фото: пресс-служба МВД России

Теги: руководство, экономическая полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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