В "Мостотресте" сменилось руководство

В СПб ГБУ "Мостотрест" поменялось руководство. Теперь пост временно исполняющего обязанности директора занимает Дмитрий Тирон, бывший сотрудник Смольного, а именно – городского комитета по строительству. Об этом пишет Neva.Today 13 ноября.

Ранее, до 11 числа, на должности был Дмитрий Приходько. В настоящее время он работает заместителем директора по координации материально-технического снабжения. С 2023 по 2025 годы "Мостотрест" возглавлял Всеслав Воронин.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"