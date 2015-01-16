  1. Главная
В "Мостотресте" сменилось руководство
Сегодня, 15:49
43
Теперь пост врио директора занимает Дмитрий Тирон, бывший сотрудник Смольного.

В СПб ГБУ "Мостотрест" поменялось руководство. Теперь пост временно исполняющего обязанности директора занимает Дмитрий Тирон, бывший сотрудник Смольного, а именно – городского комитета по строительству. Об этом пишет Neva.Today 13 ноября. 

Ранее, до 11 числа, на должности был Дмитрий Приходько. В настоящее время он работает заместителем директора по координации материально-технического снабжения. С 2023 по 2025 годы "Мостотрест" возглавлял Всеслав Воронин. 

Ранее на Piter.TV: Алексей Львов покинул пост первого зампреда комтранса. Пресс-служба ведомства разъяснила, что основанием для ухода стало завершение срока трудового контракта. 

Фото: пресс-служба "Мостотреста" 

