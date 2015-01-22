Алексей Львов покинул пост первого зампреда петербургского Комтранса

До прихода в транспортный комитет он занимался развитием экономических процессов и промышленной политики, работая в комитете экономического развития, промышленности и торговли с 1999 по 2004 год.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Алексей Львов покинул свою должность. Пресс-служба ведомства разъяснила, что основанием для ухода стало завершение срока трудового контракта".

Алексей Львов начал трудовую деятельность в транспортном управлении города в 2014 году, курируя работу подразделений, таких как отдел программ развития и отдел организации дорожного движения. До прихода в транспортный комитет он занимался развитием экономических процессов и промышленной политики, работая в комитете экономического развития, промышленности и торговли с 1999 по 2004 год.

Затем, в августе 2004 года, Львов перешёл в Комитет по транспортно-транзитной политике, где в августе 2010 года получил назначение на должность заместителя председателя.

Ранее мы сообщили о том, что новым гендиректором "Газпром Арены" назначена Виктория Кондратьева.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга