Новым гендиректором "Газпром Арены" назначена Виктория Кондратьева
Сегодня, 16:43
lizapoluda

Новым гендиректором "Газпром Арены" назначена Виктория Кондратьева

Кондратьева получила высшее образование в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, а позднее — юридическое образование.

В пятницу, 6 ноябя, пресс-служба ФК "Зенит" объявила о новом руководителе "Газпром Арены". Генеральным директором арены назначена Виктория Кондратьева, которая сразу приступила к исполнению своих обязанностей.

Виктория Кондратьева родилась в Петербурге, получила высшее образование в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, а позднее — юридическое образование.

Профессиональный опыт Виктории Кондратьевой охватывает широкий спектр направлений: организация мероприятий, управление объектами гостеприимства, координация соревнований, включая соревнования международного формата. Она обладает международными профессиональными наградами о различных спортивных федераций и ассоциаций.

Фото: Пресс-служба  ФК "Зенит"

Теги: кадровые перестановки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

