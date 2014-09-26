Новым гендиректором "Газпром Арены" назначена Виктория Кондратьева

Кондратьева получила высшее образование в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, а позднее — юридическое образование.

В пятницу, 6 ноябя, пресс-служба ФК "Зенит" объявила о новом руководителе "Газпром Арены". Генеральным директором арены назначена Виктория Кондратьева, которая сразу приступила к исполнению своих обязанностей.

Виктория Кондратьева родилась в Петербурге, получила высшее образование в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, а позднее — юридическое образование.

Профессиональный опыт Виктории Кондратьевой охватывает широкий спектр направлений: организация мероприятий, управление объектами гостеприимства, координация соревнований, включая соревнования международного формата. Она обладает международными профессиональными наградами о различных спортивных федераций и ассоциаций.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Векслер временно возглавил Центральный район Петербурга.

Фото: Пресс-служба ФК "Зенит"