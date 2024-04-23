Александр Векслер временно возглавил Центральный район Петербурга

Бывший глава уходит на новую должность.

Администрацию Центрального района Санкт-Петербурга временно возглавил Александр Векслер, сообщила пресс-служба района. Решение вступило в силу 22 сентября.

Предыдущий руководитель района, Максим Романцов, сменил место работы с 22 сентября, уточнили в комитете по кадрам. Романцов занимал должность врио главы района всего несколько месяцев, ранее он был заместителем начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга — заместителем главного государственного жилищного инспектора города.

Пост главы района официально сохраняется за Еленой Разумишкиной, которая в настоящее время находится в декретном отпуске. До замужества она носила фамилию Федорова.

В конце мая в Петербурге назначили глав администраций Приморского и Калининского районов.

Фото: Piter.TV