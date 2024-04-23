  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Александр Векслер временно возглавил Центральный район Петербурга
Сегодня, 15:50
44
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Александр Векслер временно возглавил Центральный район Петербурга

0 0

Бывший глава уходит на новую должность.

Администрацию Центрального района Санкт-Петербурга временно возглавил Александр Векслер, сообщила пресс-служба района. Решение вступило в силу 22 сентября.

Предыдущий руководитель района, Максим Романцов, сменил место работы с 22 сентября, уточнили в комитете по кадрам. Романцов занимал должность врио главы района всего несколько месяцев, ранее он был заместителем начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга — заместителем главного государственного жилищного инспектора города.

Пост главы района официально сохраняется за Еленой Разумишкиной, которая в настоящее время находится в декретном отпуске. До замужества она носила фамилию Федорова.

В конце мая в Петербурге назначили глав администраций Приморского и Калининского районов.

Фото: Piter.TV 

Теги: александр векслер, центральный район петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии