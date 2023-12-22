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В аварии на Греческом проспекте водитель Lada Priora вылетел на машины

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В результате аварии 19-летний водитель отечественного автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Днем 23 апреля на перекрестке 2-й Советской улицы и Греческого проспекта в Центральном районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На участке столкнулись автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате аварии 19-летний водитель отечественной машины госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Судя по кадрам, он вылетел из автомобиля на тротуар. 

По факту ДТП полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что ДТП с пятиклассником случилось на Муринской дороге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп в центре города, центральный район петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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