ДТП с пятиклассником случилось на Муринской дороге

Школьника госпитализировали с состоянием средней тяжести.

В понедельник, 22 апреля, автомобиль сбил 11-летнего мальчика на территории Полюстрово. По данным Piter.TV, мальчик перебегал дорогу неподалеку от своего дома и школы в неположенном месте и оказался под колесами Ford Mondeo.

Школьника госпитализировали с состоянием средней тяжести.

За рулем иномарки находился 40-летний водитель. Единственное нарушение ПДД у него за последние 1,5 года – непредоставление права проезда.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкину доложат о ДТП с самокатчицей и пятилетним мальчиком в Петербурге.

Фото: Piter.TV