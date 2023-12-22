Бастрыкину доложат о ДТП с самокатчицей и пятилетним мальчиком в Петербурге

Напомним, 19 апреля у дома 27к1 по улице Беринга пятилетнего мальчика сбила 52-летняя женщина.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования пятилетним мальчиком в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 апреля.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Пресс-служба СК РФ

Напомним, 19 апреля у дома 27к1 по улице Беринга пятилетнего мальчика сбила 52-летняя женщина. Ее задержали вечером того же дня в одной из квартир дома 40к1 по Наличной улице.

Ребенка госпитализировали с травмами головы. После оказания медицинской помощи в больнице ему назначили амбулаторное лечение. Отдел дознания УМВД России по Василеостровскому району Петербурга возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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Фото: Piter.TV