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Бастрыкину доложат о ДТП с самокатчицей и пятилетним мальчиком в Петербурге
Сегодня, 19:39
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Бастрыкину доложат о ДТП с самокатчицей и пятилетним мальчиком в Петербурге

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Напомним, 19 апреля у дома 27к1 по улице Беринга пятилетнего мальчика сбила 52-летняя женщина.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования пятилетним мальчиком в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 апреля.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Пресс-служба СК РФ

Напомним, 19 апреля у дома 27к1 по улице Беринга пятилетнего мальчика сбила 52-летняя женщина. Ее задержали вечером того же дня в одной из квартир дома 40к1 по Наличной улице. 

Ребенка госпитализировали с травмами головы. После оказания медицинской помощи в больнице ему назначили амбулаторное лечение. Отдел дознания УМВД России по Василеостровскому району Петербурга возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 

Ранее мы рассказывали о том, что две семиклассницы на электросамокате въехали в припаркованный автомобиль на Софийской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: александр бастрыкин, сбили ребёнка на электросамокате
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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