  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Василеостровском районе женщина на электросамокате сбила пятилетнего мальчика
Сегодня, 11:06
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Василеостровском районе женщина на электросамокате сбила пятилетнего мальчика

0 0

Подозреваемую задержали 19 апреля.

В полицию 19 апреля поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации пятилетнего мальчика с травмами головы. Было установлено, что его сбили на электросамокате у дома 27к1 по улице Беринга, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером того же дня в одной из квартир дома 40к1 по Наличной улице по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержали 52-летнюю неработающую женщину. Отдел дознания УМВД России по Василеостровскому району города возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 

Ранее на Piter.TV: петербурженка получила штраф за поездку на электросамокате с двумя детьми.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии