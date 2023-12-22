В Василеостровском районе женщина на электросамокате сбила пятилетнего мальчика

Подозреваемую задержали 19 апреля.

В полицию 19 апреля поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации пятилетнего мальчика с травмами головы. Было установлено, что его сбили на электросамокате у дома 27к1 по улице Беринга, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером того же дня в одной из квартир дома 40к1 по Наличной улице по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержали 52-летнюю неработающую женщину. Отдел дознания УМВД России по Василеостровскому району города возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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Фото: Piter.TV