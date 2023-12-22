Петербурженка получила штраф за поездку на электросамокате с двумя детьми

Whoosh ограничил женщине доступ к прокату.

Жительницу Петербурга оштрафовали на 800 рублей за поездку на электросамокате втроем 17 апреля: вместе с ней на СИМ находились двое детей. Помимо этого, Whoosh ограничил женщине доступ к прокату, передает "Фонтанка".

Нарушение зафиксировала система "Антитандем". Кроме того, петербурженку с несовершеннолетними на самокате заснял мужчина, видеозапись он выложил в социальные сети.

Поездки с детьми вдвойне опасны как для самих нарушителей, так и для окружающих. Пресс-служба Whoosh

В компании рассказали, что "Антитандем" – новый опыт для искусственного интеллекта, "который ускорит начало самостоятельного замедления самоката при обнаружении нарушения".

Ранее на Piter.TV: сервисы аренды СИМ приостановили работу в Петербурге из-за снега.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)