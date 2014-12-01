Жительницу Петербурга оштрафовали за поездку с двумя детьми на электросамокате

Женщина пересекала пешеходный переход на углу Малого проспекта В. О. и 19-й линии В. О.

Кикшеринговый сервис Whoosh оштрафовал и заблокировал жительницу Петербурга, которая ехала по пешеходному переходу на электросамокате вместе с двумя детьми. Об этом 26 июня пишет "Фонтанка".

Женщину сфотографировали очевидцы. Она пересекала пешеходный переход на углу Малого проспекта В. О. и 19-й линии В. О. Судя по кадрам, она не спешилась и ехала на самокате сразу с двумя детьми. Это противоречит правилам безопасности.

По информации пресс-службы Whoosh, поездку отследили – ее совершили днем 25 июня. Петербурженке выписали штраф в размере 5 тыс. рублей и заблокировали аккаунт в приложении сервиса.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после наездов самокатчиков на детей в Петербурге.

Фото: Telegram / ПАРКОВКА В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ