Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после наездов самокатчиков на детей в Петербурге

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 июня.
Отмечается, что вечером 24 июня самокатчик сбил шестилетнего мальчика. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
Во втором случае семилетний петербуржец гулял с сестрой. На него наехал человек, который передвигался также на электросамокате. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
По данным фактам ГСУ СК РФ по Петербургу организовало процессуальные проверки.
Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовные дела и представить доклад.
Пресс-служба СК РФ
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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