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Ученика четвертого класса сбила машина на Школьной
Сегодня, 10:52
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Ученика четвертого класса сбила машина на Школьной

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Ребенок ехал на самокате, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора. Школьник находился без сопровождения взрослых.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств  ДТП на Школьной улице, в котором пострадал 10-летний самокатчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел накануне, 17 июня. Авария произошла у дома 85 по Школьной улице в 17:15. Правоохранители выяснили, что 44-летний водитель автомобиля "Хендай Солярис", двигаясь в сторону улицы Савушкина,  совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу  ученика четвертого класса. Ребенок ехал на самокате, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора. Школьник находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП  мальчик получил травмы. Его доставили в больницу. Ребенок находится  в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что Бастрыкин проверит обстоятельства ДТП на Краснопутиловской улице с самокатом и шестилетним ребенком.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель сбил ребенка, дтп на школьной, школьная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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