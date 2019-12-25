Ученика четвертого класса сбила машина на Школьной

Ребенок ехал на самокате, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора. Школьник находился без сопровождения взрослых.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств ДТП на Школьной улице, в котором пострадал 10-летний самокатчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне, 17 июня. Авария произошла у дома 85 по Школьной улице в 17:15. Правоохранители выяснили, что 44-летний водитель автомобиля "Хендай Солярис", двигаясь в сторону улицы Савушкина, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу ученика четвертого класса. Ребенок ехал на самокате, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора. Школьник находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Его доставили в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

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Фото: Piter.tv