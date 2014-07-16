Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство пожилого мужчины на Школьной улице

Пожилой мужчины сделал замечание и получил удар ножом в грудь.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины в Приморском районе. Об этом сообщили в следственном отделе.

По данным следствия, днём 11 августа пожилой мужчина, находясь на Школьной улице, видя происходящий конфликт между ранее незнакомыми ему женщиной и мужчиной, сделал замечание последнему. В ответ на это злоумышленник нанёс удар ножом пожилому петербуржцу в область грудной клетки. С полученными телесными повреждениями мужчину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

