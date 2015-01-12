Петербуржцу предъявили обвинение в покушении на убийство несовершеннолетнего

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В Петербурге молодому человеку предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство несовершеннолетнего. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Калининскому району в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе следствия установлено, что молодой человек вечером 10 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома на проспекте Науки, в ходе произошедшего конфликта нанес своему 16-летнему знакомому не менее четырех ударов ножом в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Потерпевшего спасли и оказали ему своевременную помощь

Фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

