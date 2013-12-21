После нападения на школьника с ножом на Науки возбудили уголовное дело о покушении на убийство

Подозреваемый рос в неполной семье, состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как на проспекте Науки ранили 16-летнего школьника. Об этом рассказала "Фонтанка".

Накануне подросток поступил в детскую больницу имени Раухфуса с резаными ранами. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Как выяснили правоохранители, у дома 10 по проспекту Науки между 16-летним подростком и его 18-летним знакомым возник конфликт. Совершеннолетний обидчик нанёс юноше несколько ножевых ранений. Подозреваемого задержали на улице Вавиловых. Молодой человек рос в неполной семье, состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас он находится в изоляторе.

