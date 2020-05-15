В Петербурге будут судить мужчину, который напал на мать с топором

Пенсионерка скончалась в больнице 8 февраля от выраженной хронической патологии сердечно-сосудистой системы.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя, которому вменяют пп. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, мужчина проживал вместе с 85-летней матерью в доме по Антоновской улице. В январе пьяный фигурант нанес пожилой женщине не менее 25 ударов топором по различным частям тела. Пенсионерка скончалась в больнице 8 февраля от выраженной хронической патологии сердечно-сосудистой системы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах рецидивист набросился с ножом на полицейского.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга