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В Петербурге будут судить мужчину, который напал на мать с топором
Сегодня, 12:25
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В Петербурге будут судить мужчину, который напал на мать с топором

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Пенсионерка скончалась в больнице 8 февраля от выраженной хронической патологии сердечно-сосудистой системы.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя, которому вменяют пп. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, мужчина проживал вместе с 85-летней матерью в доме по Антоновской улице. В январе пьяный фигурант нанес пожилой женщине не менее 25 ударов топором по различным частям тела. Пенсионерка скончалась в больнице 8 февраля от выраженной хронической патологии сердечно-сосудистой системы. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах рецидивист набросился с ножом на полицейского. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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