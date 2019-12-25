В Сланцах рецидивист набросился с ножом на полицейского

Злоумышленника доставили в отдел, сотрудник полиции не пострадал.

Полицейские пресекли противоправные действия мужчины в Сланцах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 3 августа в квартире дома по улице Грибоедова 33-летний рецидивист, выкрикивая угрозы, напал с ножом на правоохранителя, который прибыл по информации о драке. Злоумышленника доставили в отдел, сотрудник полиции не пострадал.

Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее мы рассказывали о том, что на Авангардной улице в Петербурге пьяный пациент напал на медиков в больнице. В отношении дебошира составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Фото: Piter.TV