В аварии в Сланцах пострадал водитель ВАЗ

Мужчину госпитализировали в Центральную районную больницу медики скорой помощи.

В Сланцевском районе Ленинградской области произошло ДТП с пострадавшим. В Сланцах столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

На Молодежном проспекте днем 2 сентября лоб в лоб врезались машины ВАЗ‑2110 и Kia Rio. Травмы получил водитель отечественного транспортного средства, его госпитализировали в Центральную районную больницу медики скорой помощи.

На месте аварии работал личный состав 145‑й пожарной части Сланцевского отряда учреждения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются полицией.

Ранее мы рассказывали о том, что на внутреннем кольце КАД Петербурга произошло смертельное ДТП. В результате погиб 40-летний водитель автомобиля Mazda.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"