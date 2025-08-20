На Школьной улице 70-летний мужчина дважды попал под колёса автомобилей

Полиция Приморского района проводит проверку по факту смертельного ДТП, в котором пешеход дважды попал под колеса автомобиля. Подробности сообщил врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому району, майор полиции Александр Кабанов.
У дома 10 по Школьной улице 19 августа в 21:30 43-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на 70-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате удара пешехода отбросило на встречную полосу движения под колеса каршеринга Haval Jolion под управлением 36-летнего мужчины.
В результате ДТП пешеход скончался на месте.
