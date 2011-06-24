Школьница-велосипедистка получила тяжелые травмы в ДТП с фурой на "Подъезде к МАПП "Светогорск"

Водитель имеет 7 зафиксированных нарушений правил дорожного движения в текущем году.

В Выборгском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта и подростка-велосипедиста. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, авария случилась 19 августа примерно в 15:06 на 7 автодороги "Подъезд к МАПП "Светогорск". Автомобиль марки Scania с прицепом, управляемый 34-летним мужчиной из деревни Колтуши, совершил наезд на 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде.

Школьница, жительница Парголово, передвигаясь по краю дорожного полотна, внезапно выехала на основную полосу движения. Вследствие столкновения транспортное средство перевернулось в сторону левого придорожного откоса. Девочка получила множественные травмы, включая закрытую травму головы, сотрясение мозга и повреждения лицевой части черепа. Она доставлена в тяжёлом состоянии в больницу города Выборга. Мужчина, управлявший автомобилем, также получил увечья средней тяжести и направлен в медицинское учреждение.

Водитель имеет 7 зафиксированных нарушений правил дорожного движения в текущем году, среди которых проезд без ремня безопасности дважды, использование телефона во время вождения, отсутствие страхового полиса ОСАГО, нарушение требований дорожных знаков и вождение без необходимых документов. Часть выписанных штрафных санкций остаётся неоплаченной.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП с мотоциклом и такси на КАД погибли два человека.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти