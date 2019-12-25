В результате ДТП мотоциклом и такси на КАД погибли два человека

Ещё один участник аварии получил серьезные ранения.

Вечером понедельника на 78-ом км внешнего кольца кольцевой автомобильной дороге (КАД) Петербурга произошла смертельная автомобильная авария. Согласно предварительным данным Управления федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад", авария случилась вследствие столкновения двух легковушек и мотоцикла, двигавшихся в одном направлении.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в службу оперативного реагирования в 21:21. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб: три кареты скорой медицинской помощи и пожарный расчет.

Были заняты были первая, вторая и четвёртая полосы движения. Два человека погибли на месте, ещё один участник аварии получил серьезные ранения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"