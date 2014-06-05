Уроженец Турции насмерть сбил женщину на дороге "Петергоф-Кейкино"

За прошлый год иностранный гражданин неоднократно нарушал правила дорожного движения: его штрафовали 13 раз, включая девять случаев превышения скоростного режима, трижды — за непристёгнутый ремень безопасности и однажды — за несоблюдение дорожных знаков.

Сотрудники полиции Ломоносовского района начали проверку обстоятельств смертельной аварии, произошедшей накануне вечером. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент случился примерно в 22:10 на автодороге "Петергоф-Кейкино". Каршеринговая машина марки Kia Rio сбила женщину возрастом приблизительно 40-45 лет, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Полицейскими установлено, что автомобилем управлял 37-летний безработный мужчина, проживающий в Пушкине и имеющий гражданство России, хотя родился в Турции. За прошлый год иностранный гражданин неоднократно нарушал правила дорожного движения: его штрафовали 13 раз, включая девять случаев превышения скоростного режима, трижды — за непристёгнутый ремень безопасности и однажды — за несоблюдение дорожных знаков.

К моменту последнего инцидента штраф за нарушение остался неоплаченным, что привело к очередному административному взысканию, ставшему 14-ым эпизодом нарушений водителя.

Ранее мы сообщили о том, что в Парке 300-летия столкнулись велосипед и самокат. Серьезно пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV