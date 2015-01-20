В Парке 300-летия столкнулись велосипед и самокат. Серьезно пострадал ребенок

Мальчикк находился в тяжелом состоянии, получив закрытую травму головы, сотрясение мозга, многочисленные переломы лицевой кости и сильные ушибы лица.

9-летний житель Санкт-Петербурга серьезно пострадал в результате инцидента, произошедшего в Парке 300-летия. Согласно информации, предоставленной "Оперативным прикрытием", вечером 14 августа мальчика доставили в Детскую городскую клиническую больницу №19 имени профессора К.А. Раухфуса.

Ребенок находился в тяжелом состоянии, получив закрытую травму головы, сотрясение мозга, многочисленные переломы лицевой кости и сильные ушибы лица.

Предварительные сведения указывают на то, что происшествие случилось днем раньше, приблизительно в 19:30, когда ребенок, передвигавшийся на самокате, врезался в проезжающий мимо велосипед. Сейчас выясняется личность владельца велосипеда. Камеры видеонаблюдения в районе события отсутствуют.

Фото: Piter.TV