В Песочном Hyundai наехал на малолетнего мальчика

Прокуратура Курортного района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, 9 августа в посёлке Песочный водитель, управляя автомобилем Hyundai, наехал на находящегося на дороге малолетнего мальчика.
Прокуратура установит все причины происшествия, условия проживания ребенка в семье, а также даст оценку работе органов и учреждений системы профилактики.
На выходных в Коркино погиб 45-летний водитель квадроцикла.
Фото: Telegram/ Прокуратура Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все