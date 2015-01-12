  1. Главная
В Песочном Hyundai наехал на малолетнего мальчика
Сегодня, 13:19
73
Прокуратура установит все причины происшествия.

Прокуратура Курортного района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 9 августа в посёлке Песочный водитель, управляя автомобилем Hyundai, наехал на находящегося на дороге малолетнего мальчика.

Прокуратура установит все причины происшествия, условия проживания ребенка в семье, а также даст оценку работе органов и учреждений системы профилактики.

Фото: Telegram/ Прокуратура Санкт-Петербурга

