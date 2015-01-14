Бастрыкин проверит обстоятельства ДТП на Краснопутиловской улице с самокатом и шестилетним ребенком

Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования малолетнего ребенка в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 17 июня.

Напомним, шестилетний мальчик пострадал в результате наезда на него на улице Краснопутиловской электросамоката. Водитель этого средства передвижения с места происшествия скрылся. По предварительным данным, в результате столкновения ребенок получил ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербург Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)