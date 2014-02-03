Электросамокат сбил шестилетнего ребенка на Краснопутиловской улице

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Вечером в воскресенье, 16 июня, примерно в 20:00 возле дома №71 по Краснопутиловской улице случилась авария. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Московском районе: ребенок шести лет был сбит неизвестным на электросамокате.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту данного происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль Audi влетел в витрину "Буквоеда" на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV