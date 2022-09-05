Автомобиль Audi влетел в витрину "Буквоеда" на Невском проспекте. Водителя госпитализировали

Машина является служебной.

На Невском проспекте, 46, в Петербурге 16 июня водитель автомобиля Audi A6 въехал в витрину книжного магазина "Буквоед", находящегося напротив Гостиного двора. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По данным "Фонтанки", машина является служебной и принадлежит директору по персоналу и организационному развитию ООО "Газпром энергохолдинг" Андрею Гордиенко. В настоящее время он находится в Москве, а кто был за рулем автомобиля в момент аварии – неизвестно.

Водитель Audi госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Приморском проспекте погибли три пассажирки Audi.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург