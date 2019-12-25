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Пьяный турист устроил ДТП в центре Петербурга и скрылся
Сегодня, 15:56
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Пьяный турист устроил ДТП в центре Петербурга и скрылся

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Мужчина продолжил движение на поврежденном автомобиле.

Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя из Вологодской области, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 23 ноября водитель кроссовера столкнутся с машинами Citroen C5 и Mitsubishi Outlander на Невском проспекте. Виновник аварии решил уехать, когда заметил патрульных. Неизвестный продолжил движение на поврежденном автомобиле, нарушая ПДД. Он выехал "встречку" и тротуар. 

Правонарушителя, управлявшего иномаркой Hyundai Santa Fe, поймали на Днепропетровской улице. Пьяный уроженец Череповца в возрасте 39 лет был передан наряду ГАИ. 

В результате случившегося водители и пассажиры машин Citroen и Mitsubishi не пострадали. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Долгоозерной улице водитель сбил нетрезвого пешехода. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп на невском проспекте, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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