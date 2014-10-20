На Долгоозерной улице водитель сбил нетрезвого пешехода

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Авария случилась ночью 25 ноября около дома 14 по Долгоозерной улице. Уроженец Узбекистана 1989 года рождения за рулем иномарки сбил пешехода 1991 года рождения, перебегавшего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что от него исходил запах алкоголя.

Ранее мы рассказывали о том, что 63-летняя женщина с 12 штрафами устроила ДТП на Народного Ополчения.

Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор