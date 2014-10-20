  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:43
121
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Долгоозерной улице водитель сбил нетрезвого пешехода

0 0

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Авария случилась ночью 25 ноября около дома 14 по Долгоозерной улице. Уроженец Узбекистана 1989 года рождения за рулем иномарки сбил пешехода 1991 года рождения, перебегавшего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что от него исходил запах алкоголя. 

Ранее мы рассказывали о том, что 63-летняя женщина с 12 штрафами устроила ДТП на Народного Ополчения. 

Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: долгоозерная улица, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии