  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под колеса иномарки на Долгоозерной улице попала школьница
Сегодня, 8:45
98
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под колеса иномарки на Долгоозерной улице попала школьница

0 0

Пострадавшую доставили в детскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. Водителя два раза штрафовали за превышение скорости. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", около дома 13 по Долгоозерной улице днем 26 марта 72-летний мужчина за рулем автомобиля Skoda Octavia на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка. Пострадавшую доставили в детскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести. 

Управлявший машиной привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: подростки на самокате сбили пенсионерку в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV

Теги: долгоозерная улица, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии