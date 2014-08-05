Под колеса иномарки на Долгоозерной улице попала школьница

Пострадавшую доставили в детскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. Водителя два раза штрафовали за превышение скорости.

По данным АН "Оперативное прикрытие", около дома 13 по Долгоозерной улице днем 26 марта 72-летний мужчина за рулем автомобиля Skoda Octavia на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка. Пострадавшую доставили в детскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести.

Управлявший машиной привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV