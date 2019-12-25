Подростки на самокате сбили пенсионерку в Кронштадте

Аварией заинтересовался председатель СК РФ.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат информацию об обстоятельствах травмирования пенсионерки в Петербурге. Об этом рассказали 25 марта в ведомстве.

В Кронштадтском районе двое подростков на самокате сбили 72-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Следователи города уже начали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе проверки. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: минивэн сбил девушку на переходе у 1-го Садового моста.

Фото: пресс-служба СК РФ