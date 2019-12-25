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Подростки на самокате сбили пенсионерку в Кронштадте
Сегодня, 10:49
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Подростки на самокате сбили пенсионерку в Кронштадте

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Аварией заинтересовался председатель СК РФ.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат информацию об обстоятельствах травмирования пенсионерки в Петербурге. Об этом рассказали 25 марта в ведомстве.

В Кронштадтском районе двое подростков на самокате сбили 72-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу. 

Следователи города уже начали процессуальную проверку. 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе проверки. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: минивэн сбил девушку на переходе у 1-го Садового моста. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: дтп, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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