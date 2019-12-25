Подростки на самокате сбили пенсионерку в Кронштадте

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат информацию об обстоятельствах травмирования пенсионерки в Петербурге. Об этом рассказали 25 марта в ведомстве.
В Кронштадтском районе двое подростков на самокате сбили 72-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Следователи города уже начали процессуальную проверку.
Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе проверки.
Пресс-служба СК РФ
Ранее на Piter.TV: минивэн сбил девушку на переходе у 1-го Садового моста.
Фото: пресс-служба СК РФ
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