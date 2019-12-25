  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
63-летняя женщина с 12 штрафами устроила ДТП на Народного Ополчения
Сегодня, 9:38
204
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

63-летняя женщина с 12 штрафами устроила ДТП на Народного Ополчения

0 0

В результате ДТП пострадала 7-летняя пассажирка автомобиля Skoda.

Поводится проверка по факту ДТП в Кировском районе Петербурга, в котором пострадала 7-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 141 по проспекту Народного Ополчения 24 ноября около двух часов дня 63-летняя женщина за рулём Volvo ХС60 не предоставила преимущества в движении и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Skoda Fabia под управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП 7-летняя пассажирка автомобиля Skoda в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

Водитель Volvo привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2024 году 12 раз.

Утром 25 ноября в Новоселье в аварии с участием автобуса и грузовика пострадали 11 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: skoda, volvo, народного ополчения
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии