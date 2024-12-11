Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновили работу в Калужской области

Владислав Шапша встретился в Кремле с президентом России.

На территории Калужской области после простоя продолжили свою работу три крупнейших автопроизводителя с середины прошлого года. Речь идет о бывших предприятиях брендов Volkswagen, Peugeot и Volvo. Известно, что местная администрация определила вектор развития производств. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с российским президентом Владимиром путиным сделал глава региона Владислав Шапша. Чиновник пояснил главе государства, что предприятия иностранных компаний сейчас принадлежат отечественным инвесторам. По результатам 2024 года порядка 13 тысяч автомобилей было выпущено в регионе.

Когда остановился автомобильный кластер, а это 30 взаимосвязанных предприятий, это 10 тыс. человек рабочего персонала, Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, три гранда, мы не опустили руки. Вместе с правительством, вместе с Минпромторгом искали партнеров. Владислав Шапша, глава региона

Чиновник указал, что завод "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, Калуга) производит локальные бренды, а также изготавливает пробные партии и отрабатывает технологии, специалистами ведется локализация. Уже достигнута договоренность по массовому производству.

Шапша рассказал о развитии образовательной сферы Калужской области.

Фото и видео: Kremlin.ru