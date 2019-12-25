Девять человек получили ранения в результате атаки ВСУ в Калужской области

Владислав Шапша сообщил о ликвидации в регионе 26 беспилотников противника.

Девять человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по территории Калужской области. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Владислав Шапша своим подписчикам в социальных сетях. Российский чиновник пояснил, что в настоящее время медицинский персонал оказывает необходимую помощь пациентам. Местные власти зафиксировали повреждения частных домов в двух муниципальных округах. Там работают экстренные и оперативные ведомства.

Силами ПВО уничтожены 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных округов и города Калуги. Враг нанес удар по инфраструктуре города, в результате есть пострадавшие и повреждения. К сожалению, девять человек получили ранения, пять из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Владислав Шапша, глава Калужской области

Шапша: из-за атаки дрона произошло возгорание на промышленном предприятии.

Фото: Telegram / Владислав Шапша