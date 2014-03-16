Шапша: из-за атаки дрона произошло возгорание на промышленном предприятии

В Калужской области рассказали о налете БПЛА ВСУ на российский регион.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили ночью 16 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Владислав Шапша своим подписчикам в социальных сетях. Чиновник пояснил, что в результате атаки дронов противника на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. В администрации региона уточнили, что сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы из опасной зоны. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал. На месте задействованы силы экстренных ведомств, включая ГУ МЧС.

Уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Владислав Шапша, глава Калужской области

Губернатор Калуги показал первое фото российского автомобиля Tenet.

Фото: Telegram / Владислав Шапша