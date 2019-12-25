Губернатор Калуги показал первое фото российского автомобиля Tenet

По его словам, серийный выпуск автомобилей начнется во втором квартале 2025 года.

Губернатор Калуги Владислав Шапша показал первое фото автомобиля российского бренда Tenet. Он опубликовал кадры с презентации в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, это значимое событие для всей автомобильной отрасли России. Шапша отметил, что в рамках производства новых автомобилей было подписано соглашение между АГР Холдинг и китайской компанией Defetoo. Он также добавил, что сейчас начинается подготовка к запуску производства. Планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется во втором квартале 2025 года.

Ранее мы сообщали, что китайские машины зимой утепляют 78% автолюбителей в Петербурге.

Фото: Telegram / Владислав Шапша