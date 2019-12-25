Как быстро убрать запотевание стекол в автомобиле: водителям рассказали о правильной настройке печки

Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью стекла, на ней образуются капли воды.

С наступлением холодов автомобилисты все чаще сталкиваются с запотеванием стекол. Конденсат не только мешает обзору, но и может стать причиной опасной ситуации на дороге. Чаще всего проблема возникает из-за повышенной влажности в салоне: ее источниками становятся мокрая обувь, одежда, коврики и даже дыхание пассажиров. Специалисты 110km.ru объяснили, как быстрее избавиться от конденсата и какие способы лучше не использовать.

Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью стекла, на ней образуются капли воды. Чтобы устранить запотевание, в первую очередь нужно направить поток воздуха на лобовое стекло, установить высокую температуру и включить вентилятор на максимальную скорость. В современных автомобилях для этого предусмотрен отдельный режим с соответствующим значком на панели управления. Если машина оснащена обогревом лобового стекла, его также можно активировать.

Важную роль играет правильная настройка вентиляции. Режим рециркуляции, при котором воздух циркулирует внутри салона, обычно не помогает справиться с избыточной влажностью. Напротив, при длительном использовании стекла могут запотевать сильнее. Поэтому лучше обеспечить поступление свежего воздуха с улицы. Проветривание особенно эффективно, если снаружи воздух суше, чем внутри автомобиля.

Еще один способ ускорить процесс — включить кондиционер. Он не только охлаждает воздух, но и снижает его влажность. В сочетании с обдувом лобового стекла это помогает быстрее убрать конденсат. Однако возможность работы кондиционера зимой зависит от конструкции климатической системы и наружной температуры: некоторые автомобили автоматически отключают его при сильном похолодании.

Если влага появилась снаружи стекла, настройки печки могут не решить проблему. В таком случае нужно воспользоваться стеклоочистителями. Внутреннюю поверхность при необходимости можно аккуратно протереть чистой сухой тканью или специальной салфеткой.

Чтобы стекла меньше запотевали, важно поддерживать чистоту в салоне. Грязь и налет на внутренней поверхности способствуют образованию конденсата, поэтому стекла рекомендуется регулярно мыть специальными средствами. При этом бытовые составы, например средство для посуды или пена для бритья, лучше не применять. Они могут оставить тонкую пленку и разводы, которые особенно заметны в темноте и при свете встречных фар.

Не стоит рассчитывать и на народный способ с кошачьим наполнителем в тканевом мешочке: он не способен эффективно устранить повышенную влажность воздуха в салоне. Если проблема возникает регулярно, следует проверить уплотнители дверей, водоотводы и салонный фильтр. Через поврежденные уплотнения может проникать вода, а засоренные дренажные каналы способствуют накоплению влаги.

Автомобилистам напоминают: если конденсат полностью ограничил обзор, продолжать движение нельзя. Сначала необходимо очистить стекла и дождаться, пока видимость восстановится.

Фото: 110km.ru