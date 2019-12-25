Защитная плёнка помогает уберечь кузов автомобиля от сколов и царапин

Если покрытие стирается до металла, повышается риск появления коррозии.

Полиуретановая плёнка помогает сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля и уменьшить риск появления сколов, потёртостей и царапин. Особенно полезна такая защита для машин, которые часто ездят по трассам или имеют пластиковые накладки, способные со временем повреждать краску. О преимуществах и особенностях защитного покрытия рассказывает портал 110km.ru.

Одна из проблем, с которой сталкиваются владельцы кроссоверов и внедорожников, — истирание краски в местах соприкосновения кузова с пластиковыми молдингами и расширителями колёсных арок. Во время движения детали могут слегка смещаться и постепенно повреждать лак. Если покрытие стирается до металла, повышается риск появления коррозии. Такая особенность встречается у автомобилей разных марок, в том числе УАЗ "Патриот", Tank 300, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

Защитную плёнку можно нанести на уязвимые участки ещё до появления первых дефектов. Она также принимает на себя часть мелких повреждений при парковочных контактах. В некоторых случаях после лёгкой притирки достаточно заменить плёнку, а не перекрашивать деталь. Однако при серьёзном столкновении такое покрытие не заменит кузовной ремонт.

Отдельная причина для установки защиты — регулярные поездки по автомагистралям. Из-под колёс других машин вылетают песок и мелкие камни, которые повреждают бампер, капот, фары и передние стойки. Зимой к этим факторам добавляются дорожные реагенты. При преимущественно городских поездках с небольшим пробегом необходимость дополнительной защиты может быть менее очевидной.

Плёнкой защищают и лобовое стекло. Мелкие частицы песка постепенно оставляют на нём следы, которые могут ухудшать видимость в тёмное время суток, особенно при свете встречных фар. Повреждения также возникают при использовании скребков и щёток для очистки стекла от снега и льда. При этом защитное покрытие со временем тоже изнашивается, поэтому его состояние необходимо контролировать.

Как отмечает издание, при выборе материала важно учитывать его толщину и качество верхнего слоя. В качестве одного из вариантов рассматривается полиуретановая плёнка толщиной около 210 микрон. Но результат зависит не только от характеристик материала: большое значение имеет качество установки, особенно на деталях со сложной геометрией.

Защита кузова может быть полезна и при последующей продаже автомобиля. Машина с меньшим количеством заметных сколов и потёртостей зачастую выглядит привлекательнее. При этом плёнка не отменяет необходимости бережного ухода и не гарантирует полного отсутствия повреждений, но помогает дольше сохранять первоначальный внешний вид автомобиля.

Фото: unsplash (Sara Kurfeß)