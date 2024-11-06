Как пережить жару в машине без кондиционера: какие недорогие аксессуары помогают водителям

Летняя жара вновь заставляет автомобилистов искать способы охладить салон, особенно если кондиционер отсутствует или вышел из строя.

В последние годы на маркетплейсах заметно вырос спрос на бюджетные устройства и аксессуары, которые помогают сделать поездки более комфортными без дорогостоящего ремонта климатической системы.

В жаркий день температура внутри припаркованного автомобиля может превышать 50 градусов, поэтому даже простые решения способны заметно облегчить поездку. По данным портала 110km.ru, самыми популярными товарами стали компактные вентиляторы, работающие от USB или прикуривателя. Их стоимость начинается примерно от 700 рублей. Многие водители отмечают, что такие устройства особенно эффективны во время движения, а если перед вентилятором поставить бутылку с ледяной водой или влажную ткань, эффект охлаждения становится заметнее.

Еще один востребованный аксессуар — портативные вентиляторы, которые надеваются на шею. Они направляют поток воздуха на лицо и шею, помогая легче переносить высокую температуру. Одного заряда аккумулятора обычно хватает на несколько дней использования. При этом охлаждается только человек, который носит устройство.

Спрос сохраняется и на мини-кондиционеры с резервуаром для воды. Они работают по принципу испарительного охлаждения и не могут заменить полноценную климатическую систему, однако способны создать прохладу рядом с водителем. Специалисты советуют использовать такие устройства с приоткрытыми окнами, чтобы избежать повышенной влажности в салоне.

Снизить нагрев автомобиля помогают и более простые решения. Солнцезащитные экраны на лобовое стекло, автошторки и атермальная пленка уменьшают воздействие солнечных лучей и не дают салону перегреваться во время стоянки. Для дополнительного проветривания многие автомобилисты устанавливают дефлекторы на окна, позволяющие оставлять стекла слегка приоткрытыми без риска попадания дождя.

Владельцы автомобилей с кожаным салоном нередко используют светлые защитные накидки на сиденья, охлаждающие гелевые подушки или специальные чехлы со встроенной вентиляцией, которые подключаются к прикуривателю. Такие аксессуары помогают избежать перегрева сидений и делают длительные поездки комфортнее.

Эксперты также напоминают о простых способах быстро снизить температуру в салоне. Перед поездкой рекомендуется на несколько минут открыть все двери или начать движение с опущенными по диагонали окнами, чтобы выпустить раскаленный воздух. Только после этого стоит включать кондиционер, если он установлен в автомобиле. Кроме того, на солнце советуют оставлять руль повернутым на 180 градусов — так его верхняя часть нагревается значительно меньше.

Фото: unsplash (Erik Mclean)