Врач-терапевт рассказала петербуржцам, как охладиться в жару

Вместе с жарой люди ищут способы, как можно охладиться, но далеко не все из них действенны – существует много ошибочных мифов.

В Петербурге летом, как и в других регионах России, бывают жаркие периоды. Один из таких прошел на минувшей неделе: в отдельные дни температура воздуха составляла до +28 градусов, а солнце только усиливало духоту.

Вместе с жарой люди ищут способы, как можно охладиться, но далеко не все из них действенны – существует много ошибочных мифов. О том, какие действия необходимы, чтобы стало полегче в 30-градусный зной и кто в зоне риска при жаре, Piter.TV рассказала врач-терапевт Екатерина Сластина.

Есть мнение, согласно которому могут помочь холодные напитки. Однако, по словам специалиста, хоть они и немного снижают тепловую нагрузку, влияние на внутреннюю температуру тела обычно небольшое. То же касается и мороженого: рассматривать его как способ охлаждения не стоит.

Главным напитком в жару является обычная вода. Пить желательно регулярно, не дожидаясь выраженной жажды, особенно пожилым людям, у которых чувство жажды может быть снижено. Подойдут также несладкие морсы, вода с лимоном, несладкий холодный чай. При сердечной или почечной недостаточности объем жидкости необходимо согласовывать с врачом: универсальный совет "пейте как можно больше" может быть небезопасен. Алкоголь лучше исключить, потому что он нарушает адекватную оценку своего состояния и может способствовать обезвоживанию. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Кроме того, не рекомендуется злоупотреблять сладкой газировкой, энергетиками и напитками с большим количеством кофеина. Всемирная организация здравоохранения советует регулярно пить воду и ограничивать алкоголь, избыток кофеина и сахарные напитки.

Что касается еды, в жаркую погоду хорошо подходят продукты, содержащие много жидкости (фрукты и овощи), легкие блюда с рыбой и птицей, легкие супы (окрошка, холодный борщ) и привычные блюда небольшими порциями. Очень жирная пища может усиливать ощущение тяжести, поскольку после еды организм дополнительно вырабатывает тепло.

Помимо этого, мы поинтересовались, есть ли идеальная температура кондиционера, при которой человек не заболеет. Екатерина Сластина сообщила, что гарантированного показателя не существует. Простуда – это вирусная инфекция, заболеть только из-за кондиционера невозможно.

Однако слишком холодный и сухой воздух может пересушивать слизистые, вызывать першение в горле, заложенность носа, головную боль и мышечный дискомфорт. У людей с бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями легких холодный сухой воздух раздражает дыхательные пути и может спровоцировать кашель. ВОЗ в период сильной жары предлагает устанавливать кондиционер примерно на 24-27 градусов, при необходимости сочетая его с вентилятором. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Резкий переход из жары в холод вызывает быстрое сужение сосудов кожи. У здорового человека это чаще приводит к неприятным ощущениям, но люди с заболеваниями дыхательных путей, склонностью к мигрени или сердечно-сосудистыми заболеваниями могут переносить такие перепады хуже, добавила эксперт.

В целом в зной организм старается поддерживать постоянную внутреннюю температуру двумя способами: он расширяет сосуды кожи и усиливает потоотделение. К коже поступает больше крови, а при испарении пота тело отдает тепло. Вместе с потом организм теряет воду и электролиты, уменьшается объем циркулирующей крови, возрастает нагрузка на сердце и почки. Если не восполнять потерю жидкости, то появляются слабость, головная боль, головокружение, тошнота, мышечные судороги и предобморочное состояние.

Особенно уязвимы:

– люди старше 65 лет, поскольку с возрастом снижается способность организма адаптироваться к жаре и может слабее ощущаться жажда;

– младенцы и маленькие дети;

– беременные женщины;

– пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями почек и легких, сахарным диабетом и ожирением;

– люди, работающие или занимающиеся спортом на открытом воздухе;

– маломобильные, одиноко проживающие люди и те, у кого нет доступа к прохладному помещению.

Фото: Piter.TV